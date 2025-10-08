முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வழக்கறிஞரை தாக்குவதா? விசிக கட்சியினருக்கு அண்ணாமலை கடும் கண்டனம்..!

Advertiesment
K Annamalai

Mahendran

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:24 IST)
இந்தியத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் மீதான தாக்குதலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திவிட்டு திரும்பிய வி.சி.க. கட்சியினர், ஓர் வழக்கறிஞரை தாக்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து, தமிழக முன்னாள் பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை விசிகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
அண்ணாமலை தனது X (முன்னர் ட்விட்டர்) பக்கத்தில், "விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் குண்டர்கள், காரை தட்டிய ஓட்டுநரை கேள்வி கேட்ட ஒரு வழக்கறிஞரை தாக்கியுள்ளனர்," என்று குற்றம் சாட்டியதோடு, சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட காரில் திருமாவளவன் பயணித்ததாகவும் கூறினார்.
 
சமூக ஊடகங்களில் பரவும் வீடியோவில், ஒரு சிறிய மோதலுக்கு பிறகு ஸ்கூட்டரில் இருந்த நபர் தாக்குதலுக்குள்ளாவதை காண முடிகிறது. காவல்துறை தலையிட்டு அவரை மீட்பதும் பதிவாகியுள்ளது.
 
"தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலை கண்டித்துப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு திரும்பிய உடனேயே, திருமாவளவனின் குழுவினர் ஒரு வழக்கறிஞரை தாக்கியது முரண்பாடானது" என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில், தலைமை நீதிபதி கவாய் மீது நீதிமன்றத்தில் காலணி வீச முயன்ற சம்பவம் தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த பின்னணியிலேயே, இந்த வழக்கறிஞர் தாக்குதல் விவகாரத்தை அண்ணாமலை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ற கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை! என்ன கோரிக்கை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos