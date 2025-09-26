முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் கூட்டத்திற்கு நிபந்தனைகள்: ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட வேண்டும் - காவல்துறை உத்தரவு!

விஜய்

Siva

, வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (20:30 IST)
கரூரில் நாளை நடைபெற உள்ள 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு காவல்துறை 11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதில், "ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் வழிவிட வேண்டும், முதலுதவி சிகிச்சைக்கு முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும்" என்பது முக்கிய நிபந்தனைகளாகும். 
 
மேலும், நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு மின்சார வாரியத்திடம் முறையாக அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும், கூட்டத்தை நடத்த தீயணைப்புத் துறை மற்றும் மாநகராட்சியிடம் பதாகைகள், பேனர்கள் தொடர்பான அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கூட்டம் முடிந்ததும் கொடிகள் மற்றும் பேனர்களை அகற்ற வேண்டும் என்றும், அனுமதி இல்லாமல் எல்.இ.டி திரை மற்றும் மேடை அமைக்கக் கூடாது என்றும் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva
 

