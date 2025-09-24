பூட்டிய வீடுகளில் நடக்கும் தொடர் கொள்ளை.. பொதுமக்களுக்கு காவல்துறை எச்சரிக்கை..!

தெலங்கானா மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தில், தசரா விடுமுறையை முன்னிட்டு பூட்டியிருந்த இரண்டு வீடுகளில், முகமூடி அணிந்த ஆயுததாரிகள் கும்பல் ஒன்று நள்ளிரவில் புகுந்து பெரும் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஒய்.எஸ்.ஆர். காலனியில், விடுமுறைக்கு சென்றிருந்த வீடுகளை குறிவைத்து இந்த கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. சிசிடிவி காட்சிகளின்படி, முகமூடி அணிந்த எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல், வீட்டின் கதவுகளை உடைத்து உள்ளே நுழைந்துள்ளனர். அப்போது, அக்கம் பக்கத்தினர் சத்தம் எழுப்பியதையடுத்து, கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர். தப்பியோடும்போது, அவர்கள் சில மதிப்புமிக்க பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர்.
தசரா விடுமுறை காரணமாக பல குடும்பங்கள் வெளியூர் சென்றுள்ளதால், இதுபோன்ற திருட்டு மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களைத் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு கம்மம் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், வெளியூர் செல்லும் பொதுமக்கள், தங்கள் பயணத் திட்டங்கள் குறித்து அக்கம் பக்கத்தினரிடம் தெரிவிக்குமாறும், வீட்டைப் பாதுகாப்பாக மூடி செல்லுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், குடியிருப்புவாசிகள் தங்கள் பகுதியில் காவல்துறையின் கண்காணிப்பை அதிகப்படுத்தவும், ரோந்துப் பணிகளைத் திறம்படச் செயல்படுத்தவும் அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.