அடுத்த மக்களவை தேர்தலில் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்: தேஜஸ்வி யாதவ்

தேஜஸ்வி யாதவ்

Siva

, செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (14:46 IST)
பீகார் மாநில துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவ், அடுத்த மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்க எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து பாடுபடும் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாட்னாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேஜஸ்வி யாதவ், "பா.ஜ.க.வை அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றுவதே எங்கள் நோக்கம். இதற்காக, அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படும். அடுத்த பிரதமரை முடிவு செய்வது என்பது தேர்தலுக்கு பிறகு எடுக்கப்படும் ஒரு முடிவு" என்று கூறினார். 
"ஆனால், ராகுல் காந்தியைப் பிரதமராக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் விருப்பத்தை நாங்கள் வெளிப்படையாகக் கூற தயங்கமாட்டோம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அவரது இந்த கருத்து 'இந்தியா' கூட்டணியின் தலைவர் யார் என்ற கேள்விக்கு ஒரு மறைமுகமான பதிலாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
கடந்த சில ஆண்டுகளில் ராகுல் காந்தியின் அரசியல் அணுகுமுறை மற்றும் மக்கள் தொடர்பு முயற்சிகள் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகின்றன. 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' போன்ற அவரது முயற்சிகள் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன. தேஜஸ்வி யாதவின் இந்த கருத்து எதிர்க்கட்சிகளின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை உணர்த்துகிறது. அதேசமயம், எதிர்காலத் தலைமையை இப்போதே வெளிப்படையாக முன்மொழிவது, கூட்டணிக்குள் இருக்கும் மற்ற கட்சிகளிடையே கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், பா.ஜ.க.வுக்கு எதிரான ஒரு வலுவான முகத்தை முன்னிறுத்துவதன் அவசியத்தை தேஜஸ்வி யாதவ் உணர்ந்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

