முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






20 நாட்களாக காணாமல் போன மாணவி பிணமாக மீட்பு.. ஆசிரியரே கொலை செய்தாரா?

Advertiesment
மேற்கு வங்காளம்

Siva

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (21:03 IST)
மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு மாணவி, 20 நாட்களாக காணாமல் போயிருந்த நிலையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இந்த கொலைக்கு, பள்ளியின் ஆசிரியர் மனோஜ் குமார் பால் என்பவரே காரணம் என மாணவியின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர் கைது செய்யப்பட்டு, காவல்துறையினரின் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
காணாமல் போன மாணவி, ஆகஸ்ட் 28 அன்று பள்ளிக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. இது தொடர்பாக, அவரது குடும்பத்தினர் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தனர். விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறை, ஆசிரியரான மனோஜ் குமார் பால் மீது சந்தேகம் கொண்டு அவரை கைது செய்தது. தொடர் விசாரணையில், அவரே மாணவியை கடத்தி கொன்றதை ஒப்புக்கொண்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். 
 
காலிதங்கா கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள நீர் தேங்கிய பகுதியில், மாணவியின் உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடலின் நிலை மோசமாக இருந்ததால், மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாரா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.  
 
கொலை செய்யப்பட்ட மாணவி, ஏற்கெனவே தன் தாய் மற்றும் தந்தையிடம், ஆசிரியர் மனோஜ் குமார் பால், தன்னிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர்கள் காவல்துறையில் புகார் அளித்திருந்தனர். எனினும், இந்த கொலைக்கான சரியான காரணம் குறித்து காவல்துறை தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாணவியின் தலையில் அடித்த ஆசிரியை.. மண்டை ஓட்டில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதால் அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos