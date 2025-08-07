முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!

சாம்சங்

Mahendran

, வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (17:54 IST)
சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு விலைகளில் கிடைக்கும் இந்த புதிய கியூ சீரிஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ‘சவுண்ட் என்ஜின்’ மூலம், இசைக்கப்படும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ப, நிகழ்நேரத்தில் ஆடியோவை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பாரின் இந்திய விலை மற்றும் அம்சங்கள்:
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களின் விலை ரூ.14,990-ல் தொடங்கி, முதன்மை மாடலான HW-Q990F-க்கு ரூ.92,990 வரை உள்ளது. இந்த அனைத்து மாடல்களும் சாம்சங் இணையதளம், கடைகள் மற்றும் முக்கிய ஆன்லைன் தளங்களில் கிடைக்கும்.
 
சாம்சங் கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார் முக்கிய அம்சங்கள்:
 
முதன்மை மாடலான HW-Q990F, AI சவுண்ட் என்ஜின் தவிர, சத்தமில்லாத பேஸ் ஒலிகளுக்காக 'டைனமிக் பேஸ் கண்ட்ரோல்' (Dynamic Bass Control), பேச்சு தெளிவிற்காக 'ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் ப்ரோ' (Active Voice Amplifier Pro), மற்றும் சவுண்ட்பார் வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு ஏற்ப ஒலியை மாற்றியமைக்கும் ஒருங்கிணைந்த கைரோ சென்சார் (gyro sensor) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
 
இது 6.5 இன்ச் வயர்லெஸ் சப்-வூஃபரை (subwoofer) பயன்படுத்துகிறது. இது முந்தைய மாடல்களை விட 58% குறைவான இடத்தை எடுத்துக்கொள்வதோடு, வலுவான பேஸ் ஒலியையும் வெளியிடுகிறது.
 
இந்த சவுண்ட்பார், ஒலியை இணக்கமான சாம்சங் டி.வி. ஸ்பீக்கர்களுடன் ஒத்திசைக்கும் சாம்சங்கின் கியூ-சிம்போனி ப்ரோ (Q-Symphony Pro) தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கிறது.
 
புதிய சவுண்ட்பார்கள், வயர்லெஸ் டால்பி அட்மாஸ் தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கின்றன. இதன்மூலம், எந்தவித கேபிள்களும் இல்லாமல், அதிவேக ஆடியோ அனுபவத்தை இது வழங்கும் என்று சாம்சங் கூறுகிறது.
 
Edited by Mahendran

