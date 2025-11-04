முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சாம்சங் கேலக்ஸி AI-இல் குஜராத்தி உள்பட 22 மொழிகள்.. மேலும் என்னென்ன வசதிகள்?

சாம்சங்

Mahendran

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (17:16 IST)
சாம்சங் நிறுவனம் தனது கேலக்ஸி AI தளத்தில் கூடுதலாக குஜராத்தி மற்றும் பிலிப்பினோ மொழிகள் உட்பட 22 உலகளாவிய மொழிகளுக்கான ஆதரவை சேர்த்துள்ளது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான பயனர்களுக்கு AI வசதி எளிதில் கிடைக்கும்.
 
கேலக்ஸி AI-இன் இந்த விரிவாக்கமானது, குஜராத்தி மொழியில் லைவ் டிரான்ஸ்லேட் ), நேருக்கு நேர் மொழிபெயர்ப்பு, மற்றும் சாட் அசிஸ்ட் போன்ற பல முக்கிய அம்சங்களை வழங்குகிறது. இது மொழி தடைகளை உடைக்க உதவும்.
 
இந்த மொழி மாதிரிகள் பெங்களூருவில் உள்ள சாம்சங் R&D நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில், கேலக்ஸி S25 பயனர்களில் 91% பேர் கேலக்ஸி AI அம்சங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
 
இது உலகளாவிய பயன்பாட்டை விட அதிகமாகும். உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட AI கருவிகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள வலுவான தேவையை இது பிரதிபலிக்கிறது.
 
Edited by Mahendran

