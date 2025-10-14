முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!

Advertiesment
மத்தியப் பிரதேசம்

Siva

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (09:03 IST)
மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் கிழக்கு பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பில்கிரியா கிராமம் அருகே, நேற்று மதியம் சுமார் 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலை திடீரெனச் சரிந்து, 30 அடி ஆழமான பள்ளம் ஏற்பட்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக, உயிர்ச் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
 
இந்தப் பாலம் 2013 இல் கட்டப்பட்டது. கட்டுமான நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் 2020 இல் ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு, இதன் பராமரிப்பு கேள்விக்குறியானது. ஆரம்பகட்ட ஆய்வில், ஆரஞ்சு மண் தடுப்புச் சுவர்  இடிந்து விழுந்ததே சரிவுக்கு காரணம் என்று மத்தியப் பிரதேச சாலை மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் பிரிவு மேலாளர் சோனல் சின்ஹா தெரிவித்தார்.
 
சீரற்ற வடிகால் அல்லது கட்டுமான குறைபாடா என்பதை ஆய்வு செய்ய ஒரு மூன்று பேர் கொண்ட விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசு உறுதியளித்தது. 
 
இந்தச் சம்பவம், "சாலைகள் இருக்கும் வரை பள்ளங்களும் இருக்கும்" என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ராகேஷ் சிங் முன்பு கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை நினைவுபடுத்தி, சாலை கட்டுமானத் தரம் குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது. சேதமடைந்த பகுதி மூடப்பட்டு, சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் துயர சம்பவம்: 41 பேரின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்கும் விஜய்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos