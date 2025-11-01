முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேர்தலுக்கு முன்போ, பின்போ யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.. பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி..!

Advertiesment
கூட்டணி இல்லை

Mahendran

, சனி, 1 நவம்பர் 2025 (11:07 IST)
ஜன சூராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னோ அல்லது பின்னரோ எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்று உறுதியளித்துள்ளார். இதனை பாட்னாவில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் அவர் எழுத்துபூர்வமாகவும் வழங்கினார்.
 
தங்கள் கட்சி 10 இடங்களுக்கும் குறைவாகவோ அல்லது 150 இடங்களுக்கும் அதிகமாகவோ வெற்றி பெறக்கூடும் என்று அவர் கணித்துள்ளார்.
 
தேர்தலுக்குப்பிறகு ஜன சூராஜ் கிங்மேக்கராகும் நிலை வந்தால், அது குழப்பமான ஆணைக்கு வழிவகுக்கும்போது, எம்.எல்.ஏ.க்களை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று பிரசாந்த் கிஷோர் ஒப்புக்கொண்டார். இதற்கு அவர், 'பண ஆசை மற்றும் சிபிஐயின் பயத்தை காரணமாக குறிப்பிட்டார்.
 
பா.ஜ.க.வை மறைமுகமாக குற்றம் சாட்டிய அவர், "நாங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை விற்போமா என்று ஏன் கேள்வி கேட்கிறீர்கள்; இந்த கேள்வியை ஏன் எம்.எல்.ஏக்களை வாங்குகிறீர்கள் என்று வாங்குபவர்களிடம் கேளுங்கள்" என்று ஆவேசமாக பதிலளித்தார். 
 
தான் ஏற்கனவே உள்ள கட்சிகளுக்கு வியூகம் வகுத்ததற்கு மாறாக, இப்போது தனது கொள்கைகளை செயல்படுத்த புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்ட்ரெச்சருடன் நடுத்தெருவில் நோயாளியை கொண்டு சென்ற உறவினர்கள்.. மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos