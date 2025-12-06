விமானத் துறையில் இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் ஏன்? ப. சிதம்பரம் கேள்வி

இந்திய விமான போக்குவரத்துத் துறையில் நிலவும் தற்போதைய குழப்பங்கள் மற்றும் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணம் தாராளமயமாக்கல் இல்லாததே என்று முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் சேவை பாதிப்பு குறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:
"இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில், ஒரு துறை ஒரு நிறுவனத்தால் அல்லது இரண்டு நிறுவனங்களால் மட்டுமே ஏகபோக ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுவது ஏற்புடையதல்ல. நாட்டில் போட்டி இல்லாவிட்டால், நாம் தற்போது விமான துறையில் காணும் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்," என்று அவர் தனது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஒரு காலத்தில் துடிப்பாக இருந்த விமானத்துறை, வெறும் இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தும் துறையாக மாறியது ஏன் என்பதை மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
புதிய விமானி பணி நேர விதிமுறைகளை செயல்படுத்தத் தவறியதே இண்டிகோவின் சமீபத்திய குழப்பத்திற்கு காரணம் என்றாலும், இதன் அடிப்படை பிரச்சனை சந்தையில் நிலவும் போட்டியின்மையே என்று ப. சிதம்பரம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.