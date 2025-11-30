முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0க்கு தயாராக இருக்கிறோம்.. எல்லை பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!

Advertiesment
ஆபரேஷன் சிந்தூர்

Siva

, ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (09:16 IST)
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னால் பாகிஸ்தானில் உள்ள தீவிரவாதிகளின் முகாம்களை, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம் இந்திய ராணுவம் அழித்தது.
 
இந்த நடவடிக்கையின் அடுத்த கட்டமாக, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0' தயார் நிலையில் இருப்பதாக எல்லை பாதுகாப்புப் படை டிஐஜி விக்ரம் குன்வர் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
 
'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கைக்குப் பிறகு, இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ உதவும் 72 பயங்கரவாத தலைவர்களின் தளங்களை பாகிஸ்தான் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு மாற்றியுள்ளது என்று எல்லை பாதுகாப்புப் படை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தால், 'ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0' நடவடிக்கை உடனடியாக மேற்கொள்ள தயாராக இருப்பதாகவும், எவ்வளவு தொலைவில் தீவிரவாதிகள் மறைந்திருந்தாலும் அவர்களை துல்லியமாகத் தாக்க முடியும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
 
இந்த அறிவிப்பு இந்திய எல்லை பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிட்வா புயல் எதிரொலி: இன்று காலை 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos