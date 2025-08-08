முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ட்ரம்பை மிக எளிதாக கையாள்வது எப்படி? மோடிக்கு அறிவுரை கூற வருகிறார் நெதன்யாகு..!

Advertiesment
நெதன்யாகு

Siva

, வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (18:05 IST)
ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கியதால் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியது, இரு நாடுகளின் உறவில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, டிரம்ப்பை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
"டிரம்ப்பை எப்படி கையாள்வது என்பது குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு நான் சில ஆலோசனைகளை வழங்குவேன். தனிப்பட்ட முறையில் அதைச் செய்வேன்," என்று நெதன்யாகு கூறினார். 
 
மேலும், விரைவில் இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்யும்போது மோடியுடன் இது குறித்து விரிவாக விவாதிப்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இந்தியா, அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு, இந்த வரி பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்றும், இரு நாடுகளுக்கு இடையே சுமூகமான தீர்வு ஏற்பட்டால் அது இஸ்ரேலுக்கும் நன்மை பயக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முக்கிய ஓட்டு வங்கி ஊடுருவல்காரர்கள் தான்.. அமித்ஷா கடும் குற்றச்சாட்டு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos