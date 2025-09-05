முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை ஒரு கோடி பேரை கொல்வோம்.. விநாயகர் சிலை கரைப்பு விழாவுக்கு வந்த மிரட்டல்..!

Advertiesment
மும்பை

Siva

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (16:42 IST)
மும்பையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நெருங்கும் வேளையில், நகரில் பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்த அச்சுறுத்தல் செய்தி வாட்ஸ்அப் மூலம் வெளியாகி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மும்பை போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த வாட்ஸ்அப் செய்தியில், 34 வாகனங்களில் 400 கிலோ RDX வெடிபொருட்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வெடிபொருட்கள் மூலம் ஒரு கோடி மக்களை கொல்ல முடியும் என்றும், விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை குறிவைப்பதாகவும் அந்த செய்தி மிரட்டல் விடுத்துள்ளது.
 
"லஷ்கர்-இ-ஜிகாதி" என்ற பெயரில் வந்த அந்த செய்தியில், 14 பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்துள்ளதாகவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து, மும்பை காவல்துறையும், பாதுகாப்பு படைகளும் நகர் முழுவதும் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos