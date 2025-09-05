முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
ஷில்பா ஷெட்டி

Siva

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (16:34 IST)
மகாஷ்டிராவின் மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார், நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா மீது, ரூ.60 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறி, லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.
 
தீபக் கோத்தாரி என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், "டிவி பிரைவேட் லிமிடெட்" என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் கடன் பெற்று, அந்த நிதியை வேறொரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
லுக் அவுட் நோட்டீஸ் என்பது, ஒரு நபர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல், வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்க காவல்துறையினரால் எடுக்கப்படும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை ஆகும். இந்த நோட்டீஸ் விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களில் உள்ள குடிவரவுத் துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபர் நாட்டை விட்டு வெளியேறாமல் கண்காணிக்கப்படுவார்.
 
இந்த வழக்கு, நிதி மோசடிகள் மற்றும் பிரபலங்களின் பெயரில் நடக்கும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos