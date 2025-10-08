முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மனைவி கொடுமை தாங்க முடியவில்லை.. ஃபேஸ்புக் லைவில் தற்கொலைக்கு முயன்ற இளைஞர்..!

Advertiesment
Family Dispute

Siva

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:58 IST)
கர்நாடகாவில், தனது மனைவி மற்றும் அவரது உறவினர்களால் மனரீதியாக துன்புறுத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டி, சால்மன் பாஷா என்ற கணவர் ஃபேஸ்புக் நேரலையின்போதே தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
குவைத்தில் வேலை பார்த்துவிட்டு திரும்பிய சால்மன், தனது மனைவி நிகத் ஃபிர்தோஸ், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் AIMIM கட்சியை சேர்ந்த உறவினர் புர்ஹான் உத்தீன் ஆகியோர் தன்னை பணத்திற்காக வற்புறுத்தி துன்புறுத்துவதாக லைவ் வீடியோவில் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார். 
 
மேலும், தனது மனைவிக்கு உறவினர் ஒருவருடன் முறையற்ற உறவு இருப்பதாகவும், குழந்தைகளை பார்க்க அனுமதிக்க மறுப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். தனக்கு எதிராக பொய்ப்புகார் அளிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
சால்மன் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரது குடும்பத்தினர் நியாயமான விசாரணை கோரி புகார் அளித்துள்ளனர்.
 
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை சால்மனின் மனைவி நிகத் ஃபிர்தோஸ் முற்றிலும் மறுத்துள்ளார். "இது அனுதாபத்தை தேடும் நாடகம்" என்றும், அவர் ஏற்கனவே தன்னை ஆசிட் ஊற்றுவதாக மிரட்டியதாகவும் அவர் பதிலுக்கு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இரு தரப்பின் வாக்குமூலங்களை சரிபார்த்த பின்னரே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

6 வது ‘ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ’ விருதுகள்! முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளை கௌரவித்த ஷரான் பிளை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos