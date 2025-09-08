முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூளையை தின்னும் அமீபா நோய்.. கேரளாவில் இன்னொரு உயிர் பலி..!

Advertiesment
Kerala

Siva

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (17:32 IST)
கேரளாவில் மூளைத் தொற்றான 'அமிபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ்' என்ற நோயால் இன்னொரு மரணம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த 56 வயதான ஷோபனா என்பவர், கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். 
 
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் இந்த நோயால் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால், கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இந்த நோயால் கேரளாவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது.
 
தற்போது, கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இந்த நோயின் அறிகுறிகளுடன் 11 நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
அசுத்தமான நீரில் இருக்கும் ஒற்றை செல் உயிரியான 'அமீபா' மூலம் இந்த நோய் பரவுகிறது. இந்த தொற்றானது பொதுவாக அசுத்தமான நீரில் நீராடும்போதோ அல்லது நீந்தும்போதோ ஏற்படுவதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த நோயின் தீவிரத்தை உணர்ந்து, சுகாதாரத்துறை இந்த நோய் சிகிச்சைக்கான சிறப்பு வழிகாட்டுதல்களை மருத்துவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளது.   இந்த நோயின் பரவலை தடுக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம் என அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

"திமுக தமிழைத் திருடிவிட்டது": துக்ளக் குருமூர்த்தியின் காரசாரமான பேச்சு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos