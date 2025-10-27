முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!

Advertiesment
லஞ்சம்

Siva

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (13:21 IST)
ஐ.டி. துறையின் இணை இயக்குநர் பிரத்யுமன் தீட்சித் மனைவி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லவில்லை. ஆனால், இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களில் ஊழியராக கணக்கு காட்டப்பட்டு, அவருக்கு சம்பளமாக ₹ 37.54 லட்சம் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இந்த மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது.
 
பிரத்யுமன் தீட்சித், அரசு ஒப்பந்தங்களை பெறும் தனியார் நிறுவனங்களான ஓரியன்ப்ரோ சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் ட்ரீஜென் சாஃப்ட்வேர் லிமிடெட் ஆகியவற்றில் தனது மனைவி பூனம் தீட்சித்தை போலியாக சேர்த்து, இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூ.37.54 லட்சம் சம்பளமாக பெற்றுள்ளார்.
 
பூனம் தீட்சித் இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒருபோதும் வேலைக்கு செல்லவில்லை, ஆனால் அவரது போலி வருகை அறிக்கைகளை பிரத்யுமன் தீட்சித்தே அனுமதித்துள்ளார் என்று ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
அரசு ஒப்பந்தங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பிரத்யுமன் வாங்கிய லஞ்சம் தான் இது என்று ஏ.சி.பி. சந்தேகிக்கிறது. மேலும், பூனம் தீட்சித் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு நிறுவனங்களில் இருந்து சம்பளம் பெற்று வந்துள்ளார் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த மோசடி குறித்து ஏ.சி.பி. தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos