முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!

Advertiesment
Indian Railways

Siva

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (08:32 IST)
ரயில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களின் பயண தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான புதிய வசதியை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ரயில்வே சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் இந்த சேவை, 2026 ஜனவரி மாதத்திற்குள் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தற்போது, ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன் கட்டணம் செலுத்தி, முன்பதிவு கவுண்டரில் மட்டுமே தேதியை மாற்ற முடியும். ஆனால், வரவிருக்கும் இந்த ஆன்லைன் வசதி, முன்பதிவு கவுண்டர்களில் ஏற்படும் நெரிசலை குறைப்பதோடு, பயணிகளின் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும்.
 
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திச் சேவை மேம்படுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆன்லைன் முறை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. பயணத் தேதியை மாற்றுவதற்கான 48 மணி நேர முன்கூட்டிய கால வரம்பு ஆன்லைன் முறையிலும் தொடர வாய்ப்புள்ளது.
 
இந்த ஆன்லைன் சேவைக்கான கட்டண அமைப்பு குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. பயணிகளின் நலன்களையும் செயல்பாட்டு செலவுகளையும் கருத்தில் கொண்டு, சேவை தொடங்கும் நேரத்தில் கட்டண விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த வசதி, பயணிகளுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வசதியையும் அளிக்கும் என்பதால், இதற்கு பரவலான வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos