முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்: தீர்மானம் கொண்டு வர எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு..!

Advertiesment
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்

Mahendran

, திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (12:01 IST)
இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அவர்களுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர, 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது இந்திய அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்திய வரலாற்றில் ஒரு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றுசேர்ந்து பதவி நீக்கம் செய்யத் தீர்மானம் கொண்டுவர முடிவெடுத்ததாக வெளிவந்திருக்கும் இந்தத் தகவல், நாடு முழுவதும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்தத் தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுவதற்கான காரணம்  அண்மையில் நடைபெற்ற தேர்தல்கள் தொடர்பான சில முடிவுகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தேர்தல் அட்டவணை, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தங்கள், மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் புகார்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பதில்கள் போன்றவை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வந்தன.
 
இந்திய அரசியலமைப்பின்படி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்வது என்பது ஒரு நீண்ட மற்றும் சிக்கலான செயல்முறையாகும். நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் இந்தத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இது மிகவும் அரிதான ஒரு நிகழ்வு. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மேடையிலிருந்து பாய்ந்து சென்ற சீமான்.. தொண்டருக்கு பளார்! - ரணகளமாகிய நாம் தமிழர் கூட்டம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos