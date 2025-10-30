முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்.. நீதிமன்ற விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே குழந்தை பெற்றதால் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
குஜராத் உயர் நீதிமன்றம்

Siva

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (08:37 IST)
குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் கருக்கலைப்பு அனுமதி கோரிய மனு மீதான விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான 15 வயது சிறுமி பெண் குழந்தையை பிரசவித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அகமதாபாத்தை சேர்ந்த சிறுமியின் 35 வார கர்ப்பத்தை கலைக்க அவரது தந்தை நீதிமன்றத்தை நாடினார். உயர் நீதிமன்றம் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், மருத்துவமனை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் முன்பே, அக்டோபர் 28 அன்று சிறுமி 2.2 கிலோ எடையுள்ள குழந்தையை பிரசவித்தார். தாயும் சேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
 
பிரசவம் நடந்ததால், கருக்கலைப்பு மனு செல்லாததாகிவிட்டதாக அறிவித்த நீதிமன்றம், சிறுமிக்கும் குழந்தைக்கும் புனர்வாழ்வு அளிக்க உத்தரவிட்டது. பிரசவ செலவுகள் உட்பட ஆறு மாதங்களுக்கான அனைத்து செலவுகளையும் மாநில அரசே ஏற்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
சிறுமி விரும்பினால், குழந்தை தத்தெடுப்பு நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், சிறுமி தனது குடும்பத்துடன் இருக்க விரும்பாத பட்சத்தில், மகளிர் காப்பகத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டு, அவரது கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 
 
மேலும், குழந்தைக்கான இடைக்கால இழப்பீட்டை வழங்கவும் மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவிற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயனில்லை.. டிஜிட்டல் அரேஸ்ட்டில் ரூ.50 லட்சம் ஏமாந்த முதிய தம்பதி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos