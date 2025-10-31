முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சிபிஎஸ்இ 10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை.. அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு..!

சிபிஎஸ்இ

Siva

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (08:50 IST)
சிபிஎஸ்இ 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
 
தேர்வு தொடங்கும் நாள்: 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி முதல் தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளன.
 
முடிவுறும் நாட்கள்: 
 
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் 10 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகின்றன.
 
12 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.
 
தேர்வு நேரம்: பெரும்பாலான பாடங்களுக்கான தேர்வுகள் காலை 10.30 மணி முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
தேர்வு அட்டவணையின் முழு விவரங்களையும் மாணவர்கள் cbse.gov.in என்ற சிபிஎஸ்இ-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

