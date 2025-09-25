அம்பானி குடும்பத்தின் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்: பாரம்பரிய உடை, கலைநயம் மிக்க அலங்காரம்

அம்பானி குடும்பத்தினர் தங்கள் இல்லத்தில் நவராத்திரி விழாவை மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், பாரம்பரியத்துடனும் கொண்டாடினர். இந்த விழாவில் அம்பானி குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்துகொண்டு, ஆரத்தி மற்றும் கர்பா நடனம் போன்ற பாரம்பரிய சடங்குகளில் ஈடுபட்டனர்.
நவராத்திரி விழாவுக்காக பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட பந்தல், குஜராத்தை சேர்ந்த கைவினைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கலைநயம் மிக்க அலங்காரங்களால் அழகுபடுத்தப்பட்டிருந்தது. இது விழாவின் பாரம்பரிய அழகை மேலும் அதிகரித்தது.
ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் நீதா அம்பானி, துர்கா தேவிக்கான சடங்குகளை பக்திபூர்வமாக செய்தார். அவர், பல வண்ணங்கள் கொண்ட பனாரசி லெஹங்காவில் மிகவும் நேர்த்தியாகக் காட்சியளித்தார். விழாவில் அவர் உற்சாகமாக நடனமாடியது அனைவரையும் கவர்ந்தது.
இந்த விழாவில் ஷ்லோகா மேத்தா, ராதிகா மெர்ச்சன்ட், மற்றும் இஷா அம்பானி ஆகியோரும் பாரம்பரிய உடையில் பங்கேற்றனர். இவர்களின் வருகை விழாவிற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்த்தது.