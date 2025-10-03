முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேற்று போலவே இன்றும்.. காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது தங்கம் விலை..!

Advertiesment
தங்கம் விலை

Mahendran

, வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (17:16 IST)
தங்கத்தின் விலை சமீபகாலமாக தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே நீடித்து வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 25-ம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.85,000 என்ற நிலையிலும், 29-ம் தேதி ரூ.86,000 என்ற நிலையிலும் இருந்தது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி விலை மேலும் உயர்ந்து ரூ.87,000-ஐத் தாண்டியது.
 
நேற்று முன்தினம் விலை உயர்வில் இருந்த தங்கம், நேற்று காலையில் சற்று குறைந்தது. இருப்பினும், வாங்குவோர் நிம்மதி அடைவதற்குள், மாலையில் மீண்டும் விலை உயர்ந்தது.
 
காலையில் சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்திருந்த நிலையில், மாலையில் அதே அளவு ரூ.560 அதிகரித்து, முந்தைய நாளின் விலைக்கே திரும்பியது.
 
நேற்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,950 எனவும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.87,600 எனவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
 
நேற்றைய ஏற்ற இறக்கத்தை தொடர்ந்து, இன்று காலை தங்கத்தின் விலை குறைந்தது.
 
இன்று காலை நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,840 ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.86,720 ஆகவும் விற்பனையானது.
 
இந்த குறைவுக்குப் பிறகு, இன்று மாலையில் மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
 
தற்போது, ஒரு கிராமுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,900-க்கு விற்கப்படுகிறது.
 
அதேபோல், சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.87,200-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
தங்கம் சந்தையில் நிலவும் நிலையற்ற தன்மை காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'கள்ளக்குறிச்சி, வேங்கைவயல், திருவண்ணாமலைக்கு சென்றீர்களா? கரூருக்கு மட்டும் சென்றது ஏன்? ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos