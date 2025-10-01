முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாதத்தின் முதல் நாளே புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை! - அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

Advertiesment
Gold price rise

Prasanth K

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (09:43 IST)

சர்வதேச பொருளாதார காரணிகளால் தங்கம் விலை கடந்த சில மாதங்களாக வேகமாக விலை உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த 2 வாரங்களுக்குள் தங்கம் விலை அடுத்தடுத்து புதிய உச்ச விலையை தொட்டது. இந்நிலையில் மாதத்தின் முதல் நாளான இன்றும் விலை உயர்ந்து புதிய உச்ச விலையை அடைந்துள்ளது தங்கம்.

 

மாதத்தின் கடைசி நாளான நேற்று சவரனுக்கு ரூ720 உயர்ந்த தங்கம் விலை சவரன் ரூ.86,880 ஆக விற்பனையாகி வந்தது. ஒரு கிராம் ரூ.10,860 ஆக விற்பனையாகி வந்தது. இந்த நிலையில் மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று கிராமுக்கு ரூ.30 உயர்ந்துள்ள தங்கம் விலை கிராம் ரூ.10,890 ஆக உயர்ந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்து ரூ.87,120 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

 

அதாவது கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு சவரன் ரூ.83,440 க்கு விற்பனையாகி வந்த தங்கம் தற்போது ரூ.3,680 உயர்ந்துள்ளது. 10 நாட்களுக்குள் இவ்வளவு விலை உயர்ந்துள்ளது மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பீகார் வாக்காளர் திருத்தம் நிறைவு! 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos