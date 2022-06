அனிமேஷன் படத்துல அந்த மாதிரி சீனா? – தடை விதித்த சவுதி அரேபியா!

இந்நிலையில் இந்த படத்தை சவுதி அரேபிய திரையரங்குகளில் வெளியிட அந்நாடு தடை விதித்துள்ளது. இந்த படத்தில் தன்பாலின முத்த காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், இது அரபு மத நம்பிக்கைகளுக்கும், கட்டுப்பாடுகளுக்கும் எதிராக உள்ளதால் படத்திற்கு தடை விதிக்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக மார்வெல் நிறுவனத்தின் Doctor Strange and the Multiverse of Madness படமும் தன்பாலின காட்சிகள் உள்ளதாக அரபு நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.