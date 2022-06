மார்வெல் வெப் சிரிஸில் ஒலித்த ரஜினிகாந்த் பாடல்! – ரசிகர்கள் செம குஷி!

ஹாலிவுட்டில் பிரபலமான சூப்பர்ஹீரோ படங்களை உருவாக்கி வரும் நிறுவனம் மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ். சமீபத்தில் வெளியான மார்வெல் நிறுவனத்தின் Spiderman No Way Home, Doctor strange and the multiverse of madness உள்ளிட்ட படங்கள் உலகளவில் பெருமளவு வசூலை குவித்துள்ளன.