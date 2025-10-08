முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புதுக்கோட்டை விராலிமலை முருகன்: அஷ்டமா சித்தி அளித்த தலம், சுருட்டு நைவேத்திய சிறப்பு!

Advertiesment
Viralimalai Murugan Temple

Mahendran

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (18:15 IST)
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற மலைக்கோயில் விராலிமலை முருகன் கோவில் ஆகும். இங்கு முருகப்பெருமான் வள்ளி - தெய்வானையுடன் மயில் மீது அமர்ந்து திருமண கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார். மலை உச்சியில், 207 படிகளுடன் கோயில் அமைந்துள்ளது.
 
இத்தலம் ஒரு காலத்தில் குரா மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்தது. ஒரு வேடன் கண்ணில் புலியாக தோன்றி, குரா மரத்தடியில் மறைந்த முருகனின் இருப்பை மயில் மற்றும் விபூதி வாசனையால் உணர்ந்தனர் மக்கள்.
 
'விராலிமலைக்கு வா' என்று முருகன் அசரீரியாக அழைக்க, அங்கு வந்த அருணகிரிநாதருக்கு வேடன் உருவில் வந்து முருகனே வழி காட்டினார். இங்கு வழிபட்ட அருணகிரிநாதர் அஷ்டமா சித்தி பெற்று, முருகனைப் பற்றித் திருப்புகழில் 18 முறை பாடியுள்ளார்.
 
சுமார் பத்தடி உயரத்தில் ஆறுமுகங்கள் மற்றும் பன்னிரு கரங்களுடன் முருகன் காட்சியளிக்கிறார்.
 
இக்கோவிலின் தனிச்சிறப்பு, முருகனுக்குப் சுருட்டு படைக்கும் வழக்கமே. ஒரு முறை, குளிரில் நடுங்கிய பக்தர் கருப்பமுத்துவுக்கு, முருகனே சுருட்டு கொடுத்தார். ஆற்றில் இறங்கும்போது அவர் மறைந்ததை கண்டு கோவிலுக்கு சென்றபோது, முருகன் முன்பாக சுருட்டு இருப்பதை கண்டார். அன்று முதல் இந்த நைவேத்தியம் உருவானது.
 
கோவிலில் தைப்பூசம், கந்த சஷ்டி உட்பட பல விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி பக்தர்கள் இங்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துகின்றனர்.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சேர மன்னன் மகளின் வயிற்றுவலியை குணமாக்கிய அப்பன் திருப்பதி.. ஏழுமலையானுக்கு இணையானவர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos