ஆண்களுக்கு விந்தணு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்யும் செவ்வாழை.. தினமும் ஒன்று சாப்பிடுங்கள்..!

செவ்வாழை

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (18:15 IST)
இயற்கை அளித்த வரப்பிரசாதமான செவ்வாழையில் நிறைந்துள்ள சத்துக்கள் பலவிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.
 
முக்கிய பலன்கள்:
 
கண் பார்வை: இதில் உள்ள பீட்டா கரோட்டீன் காரணமாக, செவ்வாழை கண் நோய்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது. தொடர்ந்து 40 நாட்கள் இரவு உணவுக்கு பிறகு சாப்பிட்டு வந்தால் மாலைக்கண் நோய் குணமாகும்.
 
சிறுநீரகம் மற்றும் எலும்பு: செவ்வாழையில் உள்ள உயர்தர பொட்டாசியம், சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாவதை தடுக்கிறது. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, கால்சியத்தை உடலில் தக்கவைக்க உதவுகிறது.
 
தோல் மற்றும் வயிறு: அதிக வைட்டமின் சி மற்றும் ஆண்டி ஆக்ஸிடென்ட்கள் உள்ளதால், சொறி, சிரங்கு போன்ற தோல் வியாதிகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது. மேலும், இது வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மையைக் குறைத்து, நெஞ்செரிச்சலை நீக்குகிறது.
 
பல் உறுதி: பல் வலி மற்றும் பல்லசைவு போன்ற பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து 21 நாட்கள் செவ்வாழை சாப்பிட்டு வர, பற்கள் உறுதியாகும்.
 
ஆண்களின் ஆரோக்கியம்: செவ்வாழையில் உள்ள பி வைட்டமின்கள் மற்றும் புரோமைன் என்சைம் ஆகியவை ஆண்களுக்கு விந்தணு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்வதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
அற்புதமான சத்துக்களைக் கொண்ட செவ்வாழையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது முழுமையான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
 
Edited by Mahendran
 

