தயிர் உணவு மட்டுமல்ல.. அழகுக்கும் உதவும்.. என்னென்ன பலன்கள்?

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அளிக்கும் தயிர், சரும பராமரிப்பிற்கும் பல அற்புத நன்மைகளை வழங்குகிறது. புரோபயாடிக்குகள், புரதம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் தயிரில் நிறைந்துள்ளன.
சருமப் பலன்கள்:
வறண்ட சருமத்திற்கு உடனடியாக நீரேற்றம் அளித்து, மந்தநிலையை போக்கி, சருமத்தை பொலிவாகவும் மென்மையாகவும் ஆக்குகிறது.
இதில் உள்ள லாக்டிக் அமிலம், இறந்த செல்களை நீக்கி, மெலனின் உற்பத்தியை குறைத்து, சரும நிறத்தை மேம்படுத்தி பிரகாசமாக்க உதவுகிறது.
தயிரில் உள்ள துத்தநாகம், சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் புள்ளிகள் மற்றும் சுருக்கங்களிலிருந்து சருமத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது.
இது சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை அதிகரித்து, லாக்டிக் அமிலம் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்பட்டு, சுருக்கங்கள் மற்றும் வயதாவதற்கான அறிகுறிகளை குறைக்கிறது.
தயிரில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள், முகப்பருவை ஏற்படுத்தும் P. acnes பாக்டீரியாவை எதிர்த்து போராடி, வீக்கத்தைக் குறைத்து, முகப்பருவை நீண்ட காலத்திற்குத் தடுக்க உதவுகிறது.
இதன் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் ரோசாசியா, சொரியாசிஸ் போன்ற பிற தோல் நோய்களுக்கும் சிகிச்சையளிக்க உதவுகின்றன.