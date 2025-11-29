முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெள்ளை பூண்டில் இருக்கும் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்..!

garlic

Mahendran

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (18:30 IST)
வெள்ளை பூண்டு சமையலில் சுவையை தருவதுடன், பல நூற்றாண்டுகளாக மருத்துவ குணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் உள்ள முக்கிய சேர்மமான அல்லிசின் பூண்டின் தனித்துவமான காரமான வாசனைக்கு காரணமாக இருப்பதுடன், அதன் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்கும் மூலக்காரணமாக உள்ளது.
 
பூண்டில் உள்ள சல்ஃபர் கலவைகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, சளி, காய்ச்சல் போன்ற பொதுவான நோய்த்தொற்றுகளுக்கு எதிராக உடலை பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
 
பூண்டு இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பதில் உதவுகிறது. மேலும், கொலஸ்ட்ரால் அளவை கட்டுப்படுத்தி, இரத்தத்தை மெலிதாக்கும் பண்புகள் காரணமாக இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்கிறது.
 
சமையலில் சேர்ப்பது, பச்சையாக சாப்பிடுவது அல்லது பூண்டு மாத்திரைகள் எடுப்பது என பூண்டை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு எளிய வழியாகும்.
 
