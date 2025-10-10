முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரசிகர்களோடு பேச மொழி தடையாக இருந்தது இல்லை… தோனி பதில்!

Advertiesment
Madurai

vinoth

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (12:14 IST)
தமிழ் நாட்டில் இருந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு தேர்வாகி கணிசமான ஆண்டுகள் விளையாடிய கிரிக்கெட்டர்கள் வெகு சொற்பமே. ஆனாலும் கிரிக்கெட் மீது தமிழக மக்களுக்கு எப்போதும் அளப்பரியக் காதல் உண்டு. இந்நிலையில் சென்னைக்கு அடுத்தப்படியாக மதுரையில் புதிய சர்வதேசக் கிரிக்கெட் மைதானம் ரூ.350 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலம்மாள் கிரிக்கெட் மைதானம் மதுரையின் புதிய அடையாளமாக மாற உள்ளது.

இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் வரும் காலங்களில் டிஎன்பிஎல், ஐபிஎல் போட்டிகள், உள்நாட்டு ட்ராபி போட்டிகள் என பல கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. இந்த கிரிக்கெட் மைதானத்தை இன்று கிரிக்கெட் வீரர் எம் எஸ் தோனி திறந்து வைத்தார்.

அப்போது அவர் ரசிகர்கள் மற்றும் பத்திரிக்கையாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்தார். அப்போது “தமிழ் ரசிகர்களோடு பேச எனக்கு மொழி என்றுமே தடையாக இருந்தது இல்லை. யாராவது என்னிடம் தமிழ் தெரியுமா என்று கேட்டால் ’மதியம் சாப்டீங்களா’ எனக் கேட்பேன்” என ஜாலியாக பதிலளித்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிக்பாஷ் தொடரில் களமிறங்கும் மிட்செல் ஸ்டார்க்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos