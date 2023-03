பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்த இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர்

தற்போது, பீட்டர்சன் கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராகவும், ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

An honor to speak so passionately and warmly about the release of cheetahs on your birthday, Sir @narendramodi. Thank you for your infectious smile and firm handshake.

I really look forward to seeing you again, Sir!