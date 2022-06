டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி: எங்கு எப்போது நடைபெறுகிறது?

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியாவின் சில முக்கிய போட்டிகள்

23 அக்டோபர் - இந்தியா Vs பாகிஸ்தான்

27 அக்டோபர் - இந்தியா Vs குரூப் 1 ரன்னர் அப்

30 அக்டோபர் - இந்தியா Vs தென் ஆப்ரிக்கா

நவம்பர் 2 - இந்தியா Vs வங்கதேசம்

நவம்பர் 6 - இந்தியா Vs குரூப் 2 வின்னர்