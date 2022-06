Me at the zoo - YouTube முதல் வீடியோ இதுதான்!!

இந்நிலையில் யூடியூபில் முதல் முறையாக பதிவேற்றப்பட்ட வீடியோ எதுவென யூடியூப் நிறுவனமே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில் யூடியூப் இணை நிறுவனர் ஜாவேத் கரீம் சான் டியாகோ உயிரியல் பூங்காவில் Me at the zoo என இந்த வீடியோவில் பதிவிட்டுள்ளார்.