கருப்பின மக்கள் மிகவும் மோசமானவர்கள்.. அமெரிக்க அதிபர் சர்ச்சை பேச்சு

அமெரிக்காவின் பால்டிமோ நகரத்தில் வசிப்பவர்கள் 52 சதவீதம் பேர் கருப்பினத்தவர்கள். மேலும் டிரம்ப் அந்த மக்களை மட்டுமல்லாது, அந்நகரைச் சேர்ந்த கருப்பினத்தலைவரும், ஜனநாயகக் கட்சியின் எம்.பி.யுமான எலிஜா கம்மிங்கஸ் என்பவரையும் குறிவைத்தே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்கள் 4 பேரை , தங்களுடைய பூர்வீக நாட்டிற்கு திரும்ப செல்லுமாறு கூறி பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய டிரம்ப், தற்போது நிறவெறியை தூண்டும் வகையில் பேசியது அமெரிக்க கருப்பின மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA......