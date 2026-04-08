Select Your Language

Notifications

போர் நிறுத்தம் லெபனானுக்கு பொருந்தாது.. இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அறிவிப்பு..!

Advertiesment
Benjamin Netanyahu
BY: Siva
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (08:51 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (08:52 IST)
google-news
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே எட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு வார கால தற்காலிக போர்நிறுத்தத்தை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆதரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். எனினும், இந்த போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் லெபனானுக்கு பொருந்தாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். 
 
ஈரானின் அணுஆயுத அச்சுறுத்தல், ஏவுகணை மற்றும் பயங்கரவாத அபாயங்களை முற்றிலுமாக ஒழிக்கும் அமெரிக்காவின் முயற்சிகளுக்கு இஸ்ரேல் துணை நிற்கும் என்று அவரது அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் இந்த போர்நிறுத்தம் லெபனான் உட்பட "எல்லா இடங்களுக்கும்" பொருந்தும் என்று கூறியிருந்த நிலையில், நெதன்யாகுவின் இந்த அறிவிப்பு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த மார்ச் 2 முதல் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பிற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே நடந்து வரும் மோதலில் லெபனானில் 1,500-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதற்கிடையில், ஈரான் தனது 10 அம்ச நிபந்தனைகளில் யுரேனியம் செறிவூட்டல் அனுமதி, பொருளாதார தடைகள் நீக்கம் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் முழு அதிகாரம் போன்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது. 
 
வரவிருக்கும் ஏப்ரல் 10 அன்று பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத் நகரில் நடக்கவுள்ள பேச்சுவார்த்தையில் இப்பிரச்சினைகளுக்கு இறுதி தீர்வு எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos