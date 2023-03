''விடுதலை'' பட இசை மற்றும் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

IT’S 8️⃣ MARCH - Save the date & get ready for Director #VetriMaaran’s #ViduthalaiPart1 audio and trailer launch.



Coming soon in theatres. @ilaiyaraaja @VijaySethuOffl @sooriofficial @elredkumar @rsinfotainment @BhavaniSre @VelrajR @DirRajivMenon @menongautham @jacki_art pic.twitter.com/FkGADjhjR9