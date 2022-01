வெங்கட்பிரபு-ன்' மன்மத லீலை'' பட ஃஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்

Here is the 1st look of my next fun quirky ride! #AVenkatPrabhuQuickie #VP10 #Manmathaleelai (tamil) #Manmadaleela (telugu) with my brother @AshokSelvan a #IsaiPlayboy @Premgiamaren musical @that_Cameraman @UmeshJKumar thanks to @Rockfortent thank q @TSivaAmma saar! pic.twitter.com/1CNWBkCBRd