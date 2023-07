யோகி பாபு -சிம்பு-தேவன் பட டைட்டில் போஸ்டரை ரிலீஸ் செய்யும் வெங்கட்பிரபு, விக்னேஷ் சிவன்

Maali and Manvi #PrabhaPremkumar presents #ProductionNo2, starring @iYogiBabu, Title Look to be released by @vp_offl and @VigneshShivN Tomorrow at 6 PM



A @chimbu_deven Film#ChimbudevensNext@maaliandmaanvi @Madumkeshprem @GhibranVaibodha @onlynikil pic.twitter.com/ykZhfDB0DF