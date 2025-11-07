முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜர்னலிசத்தை சாக்கடைக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள்! - கவுரி கிஷன் விவகாரத்தில் குஷ்பூ ஆவேசம்!

Advertiesment
gauri kishan

Prasanth K

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (11:43 IST)

கவுரி கிஷனின் உடல் எடை குறித்து சினிமா பத்திரிக்கையாளர் ஆட்சேபணையான கேள்விகளை கேட்டது தொடர்பாக நடிகை குஷ்பூ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 

 

அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் ஆதித்யா மாதவன், கவுரி கிஷன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் அதர்ஸ். இந்த படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் நேற்று நடந்த பட ப்ரொமோஷன் நிகழ்ச்சியில், கவுரி கிஷனின் உடல் எடை குறித்து பத்திரிக்கையாளர் கேள்வி எழுப்பியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் கவுரி கிஷனுக்கு ஆதரவாக பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

 

இந்த சம்பவம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள நடிகை குஷ்பூ “பத்திரிகைத்துறை தனது தளத்தை இழந்துவிட்டது. பத்திரிகையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் பத்திரிகைத்துறையை சாக்கடைக்கு எடுத்துச் செல்கிறார்கள். ஒரு பெண்ணின் எடை எவ்வளவு என்பது அவர்களின் வேலை இல்லை. அதைப் பற்றி ஹீரோவிடம் கேட்பது?? என்ன ஒரு அவமானம்! தனது நிலைப்பாட்டில் நின்று அதற்குப் பதிலடி கொடுத்த இளம் கௌரிசங்கருக்கு பாராட்டுகள். அதே ஆண்கள், பெண்கள், நடிகர்கள், தங்கள் குடும்பங்களில் உள்ள பெண்களைப் பற்றி அதே கேள்வியைக் கேட்டால் சரியா? மரியாதை ஒருபோதும் ஒரு வழி போக்குவரத்து அல்ல. மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தால் மரியாதை கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் குறித்து நான் பேட்டியில் கூறியது என்ன: அஜித்தின் விளக்க அறிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos