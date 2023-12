'தி ரஜினி இன் மீ' [The Rajini In Me] நூல் வெளியீட்டு விழா!!

அம்பிகாவின் கதை அடக்கமுடியாத ஆத்மாவிற்கும், உறுதியினை மாற்றும் ஆற்றலுக்கும் சான்றாகும். 'தி ரஜினி இன் மீ(The Rajini in me)' என்ற தலைப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உடனான அவரது மாற்றத்திற்கான வாழ்க்கைப் பயணத்தை நூலாக நேற்று மக்கள் தொடர்பாளர்(PRO) ரியாஸ்.K. அஹ்மத், பாடலாசிரியர் சூப்பர் சுப்பு மற்றும் யூடியூபர்(Youtuber) அபிஷேக் ராஜா ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.

