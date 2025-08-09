முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழ் நாட்டில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்த ‘தலைவன் தலைவி’!

Advertiesment
விஜய் சேதுபதி

vinoth

, சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (10:30 IST)
தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த காலத்துக்கு ட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ப சொல்லி வெற்றி பெறும் இயக்குனர்கள் உண்டு. தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதை சிறப்பாக செய்து வருபவர் இயக்குனர் பாண்டிராஜ்.

அப்படி அவர் இயக்கிய ‘கடைகுட்டி சிங்கம்’ மற்றும் ‘நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை’ ஆகிய திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அந்த வரிசையில் தற்போது அவரின் ‘தலைவன் தலைவி’ படம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்து வருகிறது.

இந்த படம் வெளியாக மூன்றாவது வாரத்தில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் 75 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 51 கோடி ரூபாய் வசூலித்துக் கலக்கி வருகிறது. இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க யோகிபாபு, சரவணன் உள்ளிட்ட பெரும் நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ளது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவில் ரி எண்ட்ரி கொடுக்கும் ‘டிஸ்கோ’ சாந்தி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos