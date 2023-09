நம் குழந்தை பருவத்துக்கே அழைத்து செல்லும்… கனவு லொகேஷனில் ஃபீல் செய்த சமந்தா!

இப்போது வெளிநாட்டில் இருக்கும் சமந்தா, தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் the sound of music என்ற ஹாலிவுட் படம் எடுக்கப்பட்ட லொகேஷனில் இருந்து புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து நெகிழ்ச்சியாக பதிவு செய்துள்ளார். அதில் “நான் சிறுமியாக இருக்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்தாலும், துக்கமாக இருந்தாலும் அடிக்கடி பார்க்கும் படம் the sound of music தான். அந்த படத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு கனவுலகில் சென்றது போல இருக்கும். இப்போதும் அந்த படத்தை அடிக்கடி பார்க்கிறேன். இப்போதும் குழந்தை பருவத்துக்கே அழைத்து செல்கிறது. அந்த படம் எடுக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்திருப்பது எனக்கு மிகவும் ஸ்பெஷலான தருணமாகும்.” என நெகிழ்ந்துள்ளார்.