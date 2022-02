எல்லை மீறிச் சென்ற ரசிகர்… சமந்தா அளித்த நிதானமான பதில்!

சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ‘நீங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்துள்ளீர்களா ஏனென்றால் நான் உங்களோடு இனப்பெருக்கம் செய்ய விரும்புகிறேன்(Have u reproduced cuz I wanna reproduce u) எனக் கேட்டு தனது வக்கிரப் புத்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அவருக்கு பதிலளித்த சமந்தா ‘முதலில் இனப்பெருக்கம் என்ற வார்த்தையை எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என கூகுளில் தேடி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்(How to use 'reproduce' in a sentence. Should have googled that first?) எனக் கூறியுள்ளார்.