‘அஞ்சான்’ படத்தை கிண்டலடித்த ஆர்ஜே பாலாஜி.. இப்ப வம்புக்கிழுத்த லிங்குசாமி

அஞ்சான்

Bala

, ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (10:56 IST)
தற்போது அஞ்சான் படத்தை ரீ எடிட் செய்து லிங்குசாமி வெளியிட்டு இருக்கிறார். நேற்று அந்தப் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆன நிலையில் ரசிகர்கள் குறிப்பாக சூர்யாவின் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை இப்போது கொண்டாடி வருகின்றனர். கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் தான் அஞ்சான். அந்த சமயத்தில் அஞ்சான் திரைப்படம் மிகப்பெரிய ட்ரோலுக்கு ஆளானது.
 
படத்தின் ரிலீஸ் தேதி முன்பே அறிவித்த நிலையில் அந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் தன்னால் படத்தை நினைத்தபடி முடிக்க முடியவில்லை என்றும் எடிட்டிங்கில் என்னால் சரிவர கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்றும் அது தான் இந்த படத்தின் தோல்விக்கு காரணம் என்றும் லிங்குசாமி கூறி வந்தார். ஆனால் அந்த நேரம் தான் சோசியல் மீடியா என்ற ஒரு விஷயம் பயங்கரமாக வளர்ந்து வந்தது.
 
அதில் முதல் ஆளாக அஞ்சான் திரைப்படமும் நானும் சிக்கிக் கொண்டோம். பெரிய அளவில் இந்த படத்தை ரோல் செய்தனர். மீம்ஸ் மெட்டீரியலுக்கு ஆளான முதல் திரைப்படமாகவும் அஞ்சான் திரைப்படம் அமைந்தது. அதுவும் இல்லாமல் படத்தை பற்றி பெரிய அளவில் பில்டப் செய்ததும் படத்தின் தோல்விக்கு காரணம். இது எல்லாம் சேர்த்து தான் அடுத்தடுத்து வெளியான படங்களில் எல்லோரும் கவனமாக இருந்தார்கள்.
 
இந்த நிலையில் அஞ்சான் திரைப்படத்தை ரீ எடிட்டிங் செய்து ஒரு புதிய வெர்ஷனாக நேற்று அந்த படம் வெளியாகி இருக்கிறது. படம் பார்த்த அனைவரும் இப்போது படம் நன்றாக வந்திருக்கிறது என்று கூறியுள்ளனர். தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் 8 லட்சம் ரூபாய் வசூலித்து இருப்பதாக திருச்சி ஸ்ரீதர் ஒரு பேட்டியில் கூறி இருந்தார். இந்த நிலையில் ஆர் ஜே பாலாஜியை கிண்டலாக வம்புக்கு இழுத்திருக்கிறார் லிங்குசாமி.
 
 நானும் ரவுடிதான் படத்தில் ஆர் ஜே பாலாஜி சப்போட்டிங் ரோலில் நடித்திருப்பார். அதில் முழுக்க முழுக்க காமெடி கேரக்டர் அவர்தான் செய்திருப்பார். அந்த படத்தில் அஞ்சான் படத்தை கிண்டலாக அவர் விமர்சித்து இருப்பார். அஞ்சான் படத்துக்கு 5 டிக்கெட் இருக்கு வர்றியா என ஒரு காட்சியில் கேட்டிருப்பார். இதை குறிப்பிட்டு லிங்குசாமி, ‘ எடிட்டிங் வெர்ஷன் இப்போது நன்றாக வந்திருக்கிறது, இப்பொழுது நான் அவரிடம் கேட்கிறேன் ,டிக்கெட்  இருக்கு வர்றியா’ என கேட்டிருக்கிறார் லிங்குசாமி.

