என்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும் ஒரே நபர்... இனி இவர் மட்டும் போதும் - ரக்ஷிதா எடுத்த அதிரடி முடிவு!

ரசிகர்கள் எல்லோரும் இவர்கள் சேர வேண்டும். தினேஷும் ரொம்ப நல்லவர் தான் என தங்களது அபிப்ராயத்தை கூறி வரும் நிலையில் தற்ப்போது ரக்ஷிதா " My one nd only therapist... My baby" என கேப்ஷன் கொடுத்து பூனை மீதுள்ள பாசத்தை வெளிப்படுத்தி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கும் அவரது ரசிகர்கள் இப்படியே மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என கூறி வருகிறார்கள்.