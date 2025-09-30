தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?

பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படங்களில் ஒன்று ‘தி ராஜாசாப். இந்த படத்தை இயக்குனர் மாருதி இயக்க பீப்பிள்ஸ் மீடியா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. தமன் இசையமைக்கிறார். நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகனன், VTV கணேஷ், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பிரபாஸ் நடிப்பில் ஒரு காமெடி ஹாரர் த்ரில்லர் படமாக ராஜாசாப் உருவாகி வருகிறது.. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டாலும், பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டதால் இன்னும் முழுமையாக படப்பிடிப்பு நிறைவடையாத காரணத்தால் பல முறை ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. கலகலப்பான ஒரு காமெடி பேய்ப் படமாக இந்த படம் இருக்கும் என்பதை டிரைலர் காட்டுகிறது. வழக்கமான தெலுங்கு மசாலா படமாக கதாநாயகிகளின் கவர்ச்சி தரிசனம், பன்ச் லைன் காமெடி என வசீகரித்தாலும், படத்தில் கிராபிக்ஸ் தரம் மிகவும் சுமாராக இருப்பதுதான் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.