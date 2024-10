’தளபதி 69’ படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகை: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

Edited by Siva

Hunter Vantaar choodu da! ???? VETTAIYAN ????️ Trailer is OUT NOW. ???? The hunt begins! ????



▶️ https://t.co/6p2YRkzL8Q#Vettaiyan ????️ Releasing on 10th October in Tamil, Telugu, Hindi & Kannada!@rajinikanth @SrBachchan @tjgnan @anirudhofficial @LycaProductions #Subaskaran… pic.twitter.com/ghfbcTjU0l