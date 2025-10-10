முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அஜித் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லையா? என்ன காரணம்?

Advertiesment
அஜித்

Siva

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (17:45 IST)
அஜித்குமார் மற்றும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இணையும் படத்தை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாவதில் தாமதம் நிலவுகிறது. பட தயாரிப்பு குறித்து பலவிதமான முரண்பட்ட தகவல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.
 
அஜித் தனது சம்பள விஷயத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம். இதனால் தயாரிப்பாளர் ராகுல் தரப்பு, சம்பளத்தில் குறைக்க கோரியபோது, அஜித் ஒரு சலுகை அளித்துள்ளார்: அதாவது, படம் முடிந்து, வியாபாரம் ஆன பிறகு லாபத்திலிருந்து தனது சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியைத் தருவதாக ஒப்புக் கொண்டாராம். இருப்பினும், சம்பளத்தில் எந்த குறைப்பும் கிடையாது என்று கறாராக சொல்லிவிட்டதாக தெரிகிறது.
 
ஆனால் அஜித் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்கக்கூட யாரும் முன்வரவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு காரணம், அஜித்தின் முந்தைய படங்களான 'குட் பேட் அக்லி', 'விடா முயற்சி' ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் என்றும், தொடர்ச்சியாக நஷ்டப்படங்களை அளித்தவர்களுக்கு நிதி நிறுவனங்கள் கடன் கொடுக்க தயங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
எனவே இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தாமதமாகிறது என்றாலும் நவம்பர் மாதம் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரியா பவானி சங்கரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos