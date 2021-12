இரவின் நிழல் முதல் லுக் போஸ்டரை வெளியிடும் பொ.செ. சிற்பி!

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்ட நிலையில் விரைவில் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாக உள்ளது. முதல் லுக் போஸ்டரை மணிரத்னம் வெளியிட உள்ளதாக பார்த்திபன் அறிவித்துள்ளார். இது சம்மந்தமான அவரின் முகநூல் பதிவில் ‘இரவின் நிழல்’போஸ்டரை தாங்கள் வெளியிட இயலுமா?“ம்”எனில் மகிழ்வேன் “ம்ஹூம்”எனினும் ….

From பொ.செ. சிற்பி:

Sure sir.I will release it with pleasure.ARR told me that the film has come out very Well. Congrats.Looking forward